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Опубликован график доставки единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей пенсионерам Иркутской области

В январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года, будет выплачена единовременная выплата в размере 5 000 рублей. Напоминаем, Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина. Таким образом, если пенсию гражданину доставляет Почта России, то единовременную выплату он получит таким же способом, то же самое относится и к получателям пенсии через альтернативные доставочные службы, кредитные организации (банки).

В Иркутской области выплаты пенсий начинаются с 3 числа каждого месяца. Поскольку финансирование единовременной выплаты будет осуществляться после 10 января 2017 года, данную выплату доставят отдельно. «Почта России» будет осуществлять доставку выплаты в период с 16 января по 27 января 2017 года, альтернативные доставочные службы – с 13 января по 27 января 2017 года. В кредитные организации (банки) Пенсионный фонд начнет перечислять средства с 13 января.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.