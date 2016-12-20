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В Иркутске арестовали имущество кафе за долги предпринимателя по налогам

Судебные приставы Правобережного отдела судебных приставов г. Иркутска арестовали имущество кафе за долги индивидуального предпринимателя по налогам в размере 30 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами совершен выезд по месту нахождения пункта общественного питания. Поскольку ранее владелица кафе была предупреждена о необходимости оплатить задолженность, но исполнение своих обязательств игнорировала, оборудование было арестовано и изъято.

Если в течение установленных законом пяти дней долг не будет выплачен, имущество в виде звуковой и световой аппаратуры передадут на реализацию в специализированную организацию Территориального управления Росимущества.

Вырученных от его продажи денежных средств будет достаточно для того, чтобы оплатить задолженность в полном объеме, пишет пресс-служба УФССП России по Иркутской области.