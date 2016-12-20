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20 декабря – день траура в Иркутской области

20 декабря объявлен в Иркутской области днем траура по погибшим в результате массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией. Соответствующий Указ подписал Губернатор Приангарья Сергей Левченко.

В день траура на всей территории Иркутской области будут приспущены флаги. Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим в Приангарье, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области сообщает, что 20 декабря в Правительстве Иркутской области состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием правоохранительных органов, специалистов Роспотребнадзора, медиков.