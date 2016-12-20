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Закон о промышленной политике принят в Иркутской области

В Приангарье приняли закон «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области» (Закон о промышленной политике). После подписания Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и опубликования документ вступит в силу.



Закон о промышленной политике на уровне субъекта разрабатывался по поручению главы региона. Он регулирует вопросы, на которые имеются полномочия у Правительства Иркутской области. Над документом работали специалисты регионального министерства экономического развития, приняли активное участие промышленники. После первого рассмотрения закона были приняты к доработке замечания депутатов регионального парламента, прокуратуры Иркутской области, Управления министерства юстиции РФ по Иркутской области.



По словам министра экономического развития Иркутской области Антона Логашова, закон поможет укрепить и развить промышленный потенциал региона и привлечет дополнительное финансирование в экономику региона, в том числе средства федерального бюджета.



Принятие и реализация закона позволит привлечь средства федерального бюджета на создание индустриальных (промышленных) парков, промышленных кластеров в рамках механизмов Минпромторга России и Минэкономразвития России, создать региональный Фонд развития промышленности Иркутской области, который будет осуществлять льготное заемное финансирование проектов предприятий промышленной сферы с привлечением федеральных средств, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Кроме того, закон станет правовым основанием для разработки региональной государственной программы по развитию промышленности.