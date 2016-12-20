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Минстрой считает алюминий конкурентным материалом при строительстве мостов в России

Минстрой России считает алюминий конкурентным материалом при строительстве мостов в России, сказал заместитель министра строительства РФ Хамит Мавлияров в кулуарах годового собрания Алюминиевой ассоциации в Москве.

«Что касается мостовых сооружений, то алюминий — точно конкурентный, если мы начнем учитывать жизненный цикл. В области эксплуатации алюминий имеет выигрышные позиции: если мы в критерий экономической оценки проeктов конструкций включим такое понятие, как жизненный цикл, алюминий станет более конкурентным материалом. Это не только мое отношение — это показывают расчеты», — сказал он.

Ранее в Алюминиевой ассоциации говорили RNS, что пилотным проектом применения алюминия в мостостроении в России может стать проект строительства алюминиевого моста во Владивостоке.