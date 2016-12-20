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Более 430 тыс. рублей долга по зарплате вернули рабочим в Иркутской области

В ходе проверки, проведенной прокуратурой г. Черемхово по обращению работников филиала «Черемховомежрайгаз» АО «Иркутскоблгаз» было установлено, что 21 работнику на предприятии своевременно не выплачивается зарплата.

На момент проверки долг по зарплате за август-сентябрь 2016 года превысил отметку в 430 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства прокуратурой города внесено представление генеральному директору АО «Иркутскоблгаз», в ходе рассмотрения которого задолженность по заработной плате перед работниками была полностью погашена.

Руководителя АО «Иркутскоблгаз» привлекли к административной ответственности по ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.