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24 декабря в Иркутске ограничат движение в связи с открытием городской ёлки

Государственная инспекция безопасности дорожного движения информирует автомобилистов Иркутска о том, что 24 декабря в центре города будет ограничено дорожное движения.

С 12 часов дня в субботу в связи с открытием главной новогодней елки движение на Сквере имени Кирова (площади графа Сперанского) будет закрыто до окончания праздничных мероприятий. Также сотрудники полиции предупреждают водителей о возможных изменениях в движении в зависимости от транспортной обстановки.

Движение автотранспорта будет осуществляться со стороны Глазковского моста по улицам Чкалова, Марата, Свердлова и Ленина. В сторону моста – по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Со стороны улицы Нижней Набережной по улицам Сурикова и Чкалова.

Госавтоинспекция просит водителей в этот день заблаговременно планировать свой маршрут в центральную часть города и с пониманием отнестись к возможным заторам.