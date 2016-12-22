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«Мы опьянены доходностью на фондовом рынке» – 10 цитат от Элвиса Марламова

Бесплатный семинар для инвесторов провела компания «ФИНАМ» в Иркутске. Элвис Марламов, управляющий директор ООО «ФИНАМ-Менеджмент», поделился своим мнением о ситуации на фондовом рынке и рассказал, во что, по его мнению, стоит вкладывать деньги. Портал SIA.RU записал самые яркие цитаты спикера.

1. Сейчас в банках есть ставки 10%. Но ставки упадут, это произойдет неизбежно. Цифра «10%», которая сейчас у каждого в голове «отпечатана», скоро уйдет в небытие. Ставки будут все ниже. Квартиры тоже дают не больше 5-7% доходности. Все будут искать альтернативу.

2. 24 трлн рублей лежат в депозитах. Но приток в депозиты приостановился в ноябре. Диаграмма перестала расти. Что произойдет? У кого есть депозиты? Что, вы будете под 4% вкладывать? Я говорю – не храните деньги на депозитах. Во-первых, ставки упадут скоро, а во-вторых, даже консервативные идеи подорожают.

3. Некоторые не знают, что такое фондовый рынок. Думают, это «Форекс». Но некоторые будут думать, куда вложить деньги. Вот облигации – они уже пошли вверх, тела облигаций пошли вверх.

Мы опьянены доходностью фондового рынка, но те, кто вкладывают в консервативные инструменты, видят, что облигации последние два года медленно растут и вырастут еще.

4. Вот есть абстрактная облигация, стоит 1000 рублей, с погашением в 2027 году. Купон 100 рублей в год. Ставка 10%. Если ставки упадут до 7%, сколько облигации будут стоить через год, в 2017 году, вот это тело? 1300-1400. Облигация – это самый консервативный инструмент, который редко дорожает на 10%, а тут она вырастет на 30%. Облигация – это как депозит, но депозит не подорожает на 30%, а облигации уже стремительно дорожают, вы просто не следите за этим.

5. Мы в преддверии экономического подъема. Год назад был такой момент, когда за одну золотую монету можно было купить больше 35 бочек нефти. Это лучшая точка за всю историю человечества, чтобы покупать что-то агрессивное вместо консервативного.

Но, как это бывает всегда бывает в моменты паники, люди вместо того, чтобы инвестировать, сдаются и покупают что-то консервативное – золото, доллары.

6. Аэрофлот торгуется с 13% дивидендной доходностью. Но его многие не покупают, потому что график высокий. У людей фобия графиков. Они не умеют считать дивидендную доходность и смотрят графики. А в 2018 году дивиденды будут еще выше, так как у компаний будет больше прибыли, существенно больше прибыли.

7. Небольшое математическое упражнение. Вот у нас есть абстрактная акция компании «Алроса», она стоит 100 рублей. В следующем году дивиденд будет 10 рублей. Вы готовы такой актив купить? Он вам нравится? Мне нравится, я купил, держу. Хотя акция стоила 50 рублей в начале прошлого года. То есть она уже выросла в два раза.

8. Каждый курильщик знает, что курение вредно, но когда курит, ему легче и веселей, он думает: «Я брошу потом». Так и с акциями – никто не может дотерпеть до победного.

Все же просто: когда акции дорожают, вы можете получить краткосрочный позитив, заработав денежку, или когда падают, вы продаете и получаете краткосрочный позитив в виде «облегчения боли».

9. Рынок выкашивается, банков все меньше. Сбербанк в фаворитах. В 2017 году, ВТБ, наверно, сыграет, потому что Сбербанк дорогой, а бонусы получают все банки, в том числе ВТБ или другие, кто выжил. ВТБ – ликвидный банк. Вот такая идея: банков все меньше, кто выжил, те и зарабатывают.

10. Часть инвесторов обязательно придут на фондовый рынок – из депозитов, облигаций. Так было в США, так много где было. Наш рынок несовершенен, надуется огромный пузырь, придет куча новичков, которые все купят – и все рухнет.