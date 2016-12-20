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В Иркутской области будет введен запрет на реализацию «Боярышника»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня провел КЧС по вопросу массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией в городе Иркутске. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, будет рекомендовано изъять из оборота «спиртосодержащее косметическое средство Боярышник».



– Основное предложение, которое я поддерживаю, – ввести запрет на торговлю спиртосодержащей жидкости «Боярышник» на региональном уровне. Я обращаюсь к структурам МВД: нужно предпринять все меры для изъятия суррогатов из розничной торговли и для прикрытия всех нелегальных цехов по производству фальсификатов. Считаю, что в связи с введением режима ЧС, полиция и Роспотребнадзор региона должны ужесточить проверки торговых точек, чтобы пресечь торговлю подобной спиртосодержащей продукцией. В связи с наступлением новогодних праздников, такие проверки должны пройти по всей области, особенно в отдаленных территориях, - отметил глава региона, открывая заседание.



Губернатор подчеркнул, что эту трагедию можно было бы предупредить. На сегодняшний день 30% нелегального алкогольного рынка составляют различные настойки. Не факт, что все они сделаны в заводских условиях с соблюдением контроля качества.



– Но чтобы контролировать продажу таких настоек, нужны изменения в федеральном законодательстве. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в апреле текущего года обращалась в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с предложением инициировать вопрос по введению запрета на продажу спиртосодержащей жидкости с экстрактом боярышника. Как ответили из федерального органа, данная информация будет учтена при внесении изменений в соответствующее законодательство. Уверен, что теперь этот процесс пойдет быстрее, - сообщил Сергей Левченко.



Губернатор заявил, что все лечебные учреждения области должны быть готовы к оказанию помощи пострадавшим, так как в предпраздничные и праздничные дни число обращений может увеличиться.

Как доложил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, в стационарах медучреждений Иркутска находятся 27 человек, в больницах умерло 28 отравившихся. По информации Бюро судебно-медицинской экспертизы еще 24 человека погибли на дому с подозрением на смерть от отравления спиртосодержащим средством.

Министр подчеркнул, что медицинская помощь оказывается в полном объеме. Имеется достаточный запас аппаратов искусственной вентиляции легких, антидотов, в случае необходимости пациентов переводят на процедуру гемодиализа.

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Иркутской области Василий Алексеев сообщил, что силами сотрудников правоохранительных органов в Иркутске проверками охвачено 90% торговых точек, и во всех выявлено спиртосодержащие средства «ВитаСет», «Чистый С» и «Боярышник». Проводятся ночные рейды с проверками по пресечению незаконной торговли. Изъято 10 тонн продукции, назначена экспертиза.

В заседании также приняли участие первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, первый заместитель Губернатора Владимир Дорофеев, прокурор Иркутской области Игорь Мельников, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, руководитель Росздравнадзора по Иркутской области Наталия Ледяева, члены регионального Правительства.