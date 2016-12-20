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В Вихоревке начнет работу новая ресурсоснабжающая организация - дочерняя компания «Иркутскэнерго»

Принципиально решен вопрос о привлечении новой ресурсоснабжающей организации для эксплуатации котельной «Водогрейная». Эксплуатацию объекта теплоснабжения будет осуществлять по краткосрочному договору аренды дочерняя компания «Иркутскэнерго» до заключения нового концессионного соглашения. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов. Напомним, ООО «Тепловые сети», которое до этого времени эксплуатировало котельную, не подготовило должным образом объект к отопительному сезону, а с наступлением холодов допустило ряд аварийных ситуаций на котельной, которые привели к тому, что в территории введен режим ЧС.

Также в Вихоревке будет изменен порядок расчетов: сбор средств за отопление и водоснабжение на территории города будет осуществляться напрямую ресурсоснабжающей организацией по агентским договорам. Задолженность управляющих компаний города Вихоревка перед ресурсоснабжающей организацией за потребленные коммунальные услуги, которая составила 60 млн. рублей, стала одной из причин возникновения проблем в подготовке к нынешнему отопительному сезону.

Кроме того, в соответствии с поручением заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса, с 25 декабря 2016 года в городе Вихоревка будет подготовлена к эксплуатации электрокотельная.

По данным областной диспетчерской службы, на 20 декабря в Вихоревке при температуре наружного воздуха – 21 градус в работе находятся три котла, запас угля 1 860 тонн.