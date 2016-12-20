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В больницах Иркутска находятся 29 человек, отравившихся "Боярышником", из них 27 в тяжелом состоянии

В больницах Иркутска находятся 29 человек, пострадавших от отравления спиртосодежащим средством. Такие данные приводит министерство здравоохранения Иркутской области на 15:00 текущего дня.

Сегодня утром заместитель Председателя Правительства Валентина Вобликова, министр здравоохранения Олег Ярошенко, главный внештатный специалист-токсиколог Иркутской области Алексей Третьяков, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Иркутской области Эльвира Тарбеева посетили городскую клиническую больницу №3, где встретились с журналистами.

– Специалисты токсикологического отделения ИАПО, туда пациенты поступали прежде всего, продолжают оказывать медпомощь, в том числе пациентам с острой почечной недостаточностью. Сил и средств достаточно, чтобы оказывать всю необходимую помощь. Ситуация остается сложной, медики делают все возможное, но к сожалению патология крайне тяжелая. Возраст пострадавших от 27 до 62 лет. Пациенты, которые поступали в первые сутки были нежизнеспособны. К сожалению, многих нашли умершими дома, в подъездах, канализационных люках. Начата работа по судебно-медицинской экспертизе, - сообщила зампред.

Главный токсиколог Иркутской области Алексей Третьяков отметил, что в основном пострадали жители Ленинского района. Были такие, которые там приобретали или употребляли спиртосодержащее средство, а по приезду домой в другие районы города почувствовали ухудшение здоровья.



По состоянию на 15:00 20 декабря всего пострадавших – 81 человек: погибших 52 (в том числе 28 человек в лечебно-профилактических учреждениях и 24 человека, поступивших в БСМЭ от организаций ритуальных услуг). Под наблюдением врачей находятся 29 человек, из них 27 в тяжелом состоянии.