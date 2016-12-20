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За два дня в Иркутске проверят около 900 нестационарных торговых объектов

Внеплановая проверка нестационарных торговых объектов на предмет соблюдения правил реализации алкогольной продукции проходит в Иркутске по поручению мэра города Дмитрия Бердникова. По информации начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска Евгения Семенова, накануне, 19 декабря, проверено более 260 таких объектов, сегодня осуществляется проверка 609.

В соответствии с федеральным законом в нестационарных торговых объектах запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольной. При проведении проверок устанавливаются факты продажи без лицензии, информация передается в правоохранительные органы.

- Большинство нестационарных торговых объектов, в которых допускаются нарушения действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции, размещается на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Например, в 2015-2016 годах в органы УВД была направлена информация в отношении 179 субъектов, допустивших нарушения правил розничной продажи алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах. Из них только 47 объектов находились на муниципальных земельных участках, - отметил Евгений Семенов.

Вся информация о нарушениях по таким объектам направляется в министерство имущественных отношений Иркутской области для принятия мер. Что касается муниципальных земельных участков, индивидуальные предприниматели - арендаторы привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере годовой арендной платы, при вторичном нарушении происходит расторжение договора аренды в одностороннем порядке. Кроме этого, Дмитрий Бердников потребовал ужесточить условия договора аренды и расторгать отношения с предпринимателями в случае однократного нарушения закона, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.