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Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает клиентам открыть новый вклад «Новогодний подарок»21 декабря 2016
Азиатско-Тихоокеанский банк, крупнейший частный банк Дальнего Востока и Сибири, представил новый праздничный депозитный продукт.
АТБ традиционно в преддверии праздников предлагает клиентам открыть новый депозит «Новогодний подарок». Минимальная сумма – 1 500 000 рублей, максимальная сумма – не ограничена.
- Уже несколько лет подряд АТБ делает клиентам выгодное предложение перед новогодними праздниками. В этом году мы предлагаем вклад от 9% до 9,5% годовых. Мы понимаем важность сохранения и приумножения средств клиентов, поэтому наше предложение – одно из лучших на рынке среди краткосрочных депозитов, - прокомментировал директор банка по розничному бизнесу Александр Парамонов.
Оформить вклад можно в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского банка вашего города, а также на сайте банка - https://www.atb.su/more-money/savings/.
Подробнее о вкладе «Новогодний подарок» - https://www.atb.su/upload/iblock/f3b/f3b0e32d0b906dd3a61c7f3dcb4a7010.pdf
По данным на 01.07.2016 по размеру чистых активов АТБ занимает 51-е место в рэнкинге крупнейших российских банков «Интерфакс-100». По данным на 01.07.2016 года собственный капитал АТБ составляет 17,3 млрд рублей, чистые активы - 134,0 млрд рублей.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций No1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.
АО «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО, 100% акций принадлежат правительству Сахалинской области) создано в конце 2015 года. В феврале 2016 года Минвостокразвития РФ заявило о передаче КРСО под управление Фонда развития Дальнего Востока. Фонду переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО "КРСО", на счетах которого скопилось 50,2 млрд рублей, полученных от реализации нефтегазовых шельфовых проектов.