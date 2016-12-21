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Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает клиентам открыть новый вклад «Новогодний подарок»

Азиатско-Тихоокеанский банк, крупнейший частный банк Дальнего Востока и Сибири, представил новый праздничный депозитный продукт.

АТБ традиционно в преддверии праздников предлагает клиентам открыть новый депозит «Новогодний подарок». Минимальная сумма – 1 500 000 рублей, максимальная сумма – не ограничена.

- Уже несколько лет подряд АТБ делает клиентам выгодное предложение перед новогодними праздниками. В этом году мы предлагаем вклад от 9% до 9,5% годовых. Мы понимаем важность сохранения и приумножения средств клиентов, поэтому наше предложение – одно из лучших на рынке среди краткосрочных депозитов, - прокомментировал директор банка по розничному бизнесу Александр Парамонов.

Оформить вклад можно в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского банка вашего города, а также на сайте банка - https://www.atb.su/more-money/savings/.

Подробнее о вкладе «Новогодний подарок» - https://www.atb.su/upload/iblock/f3b/f3b0e32d0b906dd3a61c7f3dcb4a7010.pdf