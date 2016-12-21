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Промышленное производство в Иркутской области выросло на 5,6%

За 11 месяцев 2016 года промышленное производство в Приангарье выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если не учитывать малый бизнес, то прирост составил 4,4%.

Индекс производства добывающих предприятий составил 110,8%. Топливно-энергетических полезных ископаемых добыто на 15% больше, других ископаемых - на 4,9% меньше .

Обрабатывающие предприятия увеличили объем на 1,4%. А вот в кожевенно-обувном производстве наблюдается спад (на 29%), так же как и в химическом (на 20%).

Наибольший рост произошел в производстве машин и оборудования, мебели и прочей продукции (в 1,4 раза), транспортных средств, электрооборудования, электронного оптического оборудования (на 9-10%).

По данным Иркутскстата, индекс в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды за это же время составил 101,1%. Возросла выработка электро- и теплоэнергии (на 1-1,5%).