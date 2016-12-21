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Ввод жилья в Иркутской области сокращается

С января по ноябрь 2016 года в Иркутской области введено 560,9 тыс. кв.м новостроек. Большая часть (82%) новых квартир приходится на предприятия и организации, которым каждый квадратный метр обошелся в среднем в 39 тысяч рублей.

По сравнению с показателями предыдущего года нынешний ввод сократился на 20%, при этом индивидуальные застройщики снизили объем на 40% к январю-ноябрю 2015 года. В 2015 году рост составил 41%. Такие данные приводит Иркутскстат.

При общем снижении ряд муниципалитетов увеличили сдачу жилья «под ключ». Больше, чем за аналогичный период прошлого года, построено жилья в Иркутске, Тулуне, Усть-Илимске, Черемхово, Усольском городском МО и в 12-ти районах области.