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Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей

Сегодня в СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались – с 13 по 28 января 2017 года – без задержек.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимы средства на единовременную выплату – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.