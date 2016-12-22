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Топ-5 самых бесперспективных требований при разделе имущества супругов

В России каждый второй брак заканчивается разводом. Для большинства семей этот процесс сопровождается еще и имущественной «дележкой». Но все чаще бывшие супруги предпочитают договариваться между собой, нежели решать конфликт в суде, куда обращаются всего не более 3 % пар (по официальным данным ЗАГС в России ежегодно регистрируется 600 000 разводов, при этом по статистике Верховного суда споров о разделе имущества за тот же период насчитывается около 20 000). Как сделать так, чтобы исход подобных споров был успешным? В настоящей статье адвоката Олега Сухова рейтинг самых проигрышных требований бывших супругов.

Требование Первое - выселить бывшего супруга из квартиры, приобретенной в браке, поскольку изначально недвижимость была оформлена на вас - тщетно. Суд разделит такое имущество поровну, и обязательно сохранит право проживания на данной жилплощади за мужем.

Кроме норм Семейного кодекса, которые устанавливают на квадратные метры, приобретенные в браке, режим совместной собственности, подобные ситуации описаны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" (п.15). Этот документ разъясняет буквально следующее - вне зависимости от того, на имя кого из супругов приобреталась недвижимость или кем вносились деньги, если она была куплена в браке, то считается совместной и относится к общему имуществу.

Примеров таких споров множество. Так, супруга обратилась в суд с требованием признать бывшего мужа утратившим право пользования квартирой, которая была приобретена в браке, но ее собственником является только истица. Кроме того, она утверждала, что недвижимость куплена на деньги ее матери. Супруг в спорном жилом помещении на тот момент уже несколько месяцев не проживал и о его месте нахождения никто не знал. Его позиция относительно исковых требований также была неизвестна. Тем не менее, суд признал ответчика таким же собственником квартиры, как и жену, и отказал ей в удовлетворении исковых требований.

Требование второе - отсудить квартиру, которая досталась бывшему супругу в наследство или по дарственной, но в период брака - также бесперспективно. Семейный кодекс приписывает собственность, которую человек, состоящий в супружеских отношениях, приобрел по безвозмездной сделке, не подлежащей разделу, - говорит адвокат Олег Сухов.

Так, при разводе бывшие супруги в суде делили совместное имущество: небольшой семейный бизнес, транспортные средства, гараж, земельный участок и квартиру. Супруг настаивал на том, что жилплощадь также является общей, поскольку приобреталась в браке. И даже завил, что он лично частями расплачивался перед застройщиком из собственных средств. Однако жена была категорически против долевого раздела квартиры и смогла предоставить суду бесспорные доказательства того, что квадратные метры приобретались ее отцом на его же деньги. Об этом свидетельствуют договор купли-продажи, договор дарения, письмо Сбербанка и платежное поручение.

За все время судебного разбирательства бывший муж еще дважды менял показания относительно способов приобретения жилья. Сначала он заявлял о том, что денежные средства за квартиру действительно вносил отец, но деньги при этом были не его, а семейные. Позже речь шла уже о заемных денежных средствах и собственных накоплениях.

Учитывая явную непоследовательность в заявлениях истца, а также предоставленные супругой документальные доказательства того, что недвижимость куплена на дарственные деньги от ее родственника, суд счел такую позицию более правдоподобной и оставил право владения квартирой за ней.

Требование третье - признать в суде недействительным заключенное между супругами соглашение о разделе имущества или брачный договор. Зачастую бывшие муж или жена идут на такой шаг, когда понимают, что оказались в крайне невыгодном имущественном положении или если партнер не исполняет устных обещаний. Оспаривать документ по признакам недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения, бессмысленно, - утверждает адвокат Сухов, - если делать акцент на мотивы, которые побудили одну из сторон оформить такое соглашение.

Простой пример из судебной практики. Бывшая супруга пыталась оспорить соглашение о разделе имущества, по которому она после развода получила право собственности на автомобиль, а муж стал полноправным владельцем земельного участка, недостроенного дома, гаража и автомобиля. Такое разделение истица считает несправедливым и крайне невыгодным для себя, ведь ответчик, в конечном итоге, получил имущество общей стоимостью почти 9 млн. рублей, тогда как она распоряжается только автомобилем, который от силы оценивается в 150 тыс. и, к тому же, находится в технически неисправном состоянии. По словам супруги, она пошла на сделку только потому, что бывший муж обещал подарить ей и несовершеннолетним детям от брака трехкомнатную квартиру, но не выполнил этого условия.

Ответчик иск не признал, пояснив, что параллельно с имуществом ему отошли и общие долги супругов в размере 4 млн. рублей и 450 тысяч рублей, которые он, тем не менее, погашал из личных средств, и о разделе которых не заявил. Кроме того, данное соглашение его бывшая жена подписала добровольно.

Суд отказал в исковых требованиях супруге, пояснив, что мотивы заключения соглашения в силу ч.1 ст. 178 ГК РФ не имеют значения и не влекут недействительности сделки.

Требование четвертое - бывшая супруга требует увеличения своей доли в совместной недвижимости на основании того, что с ней после развода остается проживать несовершеннолетний ребенок. Такой иск также можно считать безуспешным. Наличие детей, как правило, не играет роли при разделе имущества и не влияет на решение суда.

В силу статьи 60 Семейного кодекса, ребенок не имеет права собственности на имущество своих родителей, а они, соответственно, не могут претендовать на имущество детей, - обращает внимание адвокат Олег Сухов. Поэтому, если супруги не оговаривают специфические условия раздела недвижимости соглашением, у суда не будет законных оснований для отступления от равенства долей, и он поделит их поровну между партнерами.

Исключения могут составлять ситуации, когда истцу удается убедить суд в том, что увеличение доли заявляется только в интересах ребенка и крайне необходимо для его содержания. Например, если на попечении у мамы остаются дети-инвалиды, которым нужно регулярно обеспечивать дорогостоящее лечение, а семья испытывает нужду, то суд может пойти навстречу такому родителю.

Требование пятое - типично, но абсолютно безнадежно пытаться признать за одним из супругов исключительное право владения и пользования квартирой, которая приобреталась в браке, но, при этом кто-то один в семье не работал – например, жена находилась в отпуске по уходу за ребенком или занималась домохозяйством. Часто бывшие мужья в этом случае пытаются представить суду исчерпывающие доказательства того, что все бытовые расходы глава семьи нес в одиночку.

Такая аргументация не может быть принята ни при каких условиях. В силу статьи 34 Семейного кодекса, право на общее имущество имеет, в том числе, и тот супруг, который в период брака вел домашнее хозяйство, находился в декретном отпуске и по уходу за детьми, либо не получал своего дохода по другим уважительным причинам.