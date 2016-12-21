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В Забайкальском крае Сбербанк установил 9 тысяч терминалов для приема безналичной оплаты

Сбербанк в Забайкалье продолжает наращивать объёмы торгового эквайринга. Так, с начала текущего года в крае общие обороты безналичных расчётов в обслуживаемой банком торгово-сервисной сети составили более 32 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился почти на четверть.

На сегодняшний день парк pos-терминалов, установленных банком на территории Забайкальского края, превысил 9,5 тысяч устройств.

- Сбербанк активно внедряет современные технологии, направленные на развитие безналичных платежей. В сфере эквайринга мы активно продвигаем услуги по интернет-эквайрингу, то есть оплате покупок со счёта банковской карты на сайтах интернет-магазинов и компаний сферы услуг. Кроме того, работаем над внедрением бесконтактных платёжных технологий, которые позволяют оплачивать покупки в торговой сети одним касанием карты, без введения пин-кода, - рассказывает начальник отдела торгового эквайринга Андрей Елистратов.

Напомним, в рамках предоставления услуг торгового эквайринга Сбербанк предлагает различные технические решения, позволяющие организовать быстрые расчёты при наличии любого вида связи. При этом установка, обслуживание оборудования, а также обучение сотрудников организации осуществляется банком бесплатно.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.