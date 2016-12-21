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Корпоративные клиенты Бурятского отделения Сбербанка резервируют расчётные счета через интернет

Услуга онлайн-резервирования на сайте значительно упрощает для компаний процедуру открытия расчётного счёта в Сбербанке и позволяет мгновенно получить банковские реквизиты для перевода средств. Более 3,5 тысяч корпоративных клиентов Сбербанка в Бурятии уже воспользовались данной услугой. Только с начала 2016 года в банке зарезервировано около 3 тысяч счетов через интернет.

- Клиент может воспользоваться услугой в удобное время, имея под рукой гаджет с доступом в интернет, - рассказывает начальник отдела транзакционного бизнеса Бурятского отделения Баир Бадмаев. - Для резервирования достаточно указать ОГРН, контактные данные и выбрать отделение банка для ведения счёта. После открытия счёта необходимо в течение тридцати календарных дней предоставить в банк полный пакет документов.

Напомним, что до 31 января 2017 года в Сбербанке действует акция, в рамках которой можно бесплатно открыть счёт в валюте РФ с одновременным подключением к системам Сбербанк Бизнес Онлайн и Сбербанк Бизнес. Подробная информация - на сайте банка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.