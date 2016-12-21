Новости

Кубок Байкала по управленческой борьбе прошел в Приангарье

В Иркутской области прошел финал Кубка Байкала - регионального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению «Глобал Менеджмент Челлендж» («Global Management Challenge – Глобальный управленческий вызов»).

Соревнования по стратегии и управлению бизнесом проходят в Приангарье в третий раз. В них принимают участие управленцы высшего и среднего звена различных компаний, государственные служащие, студенты и аспиранты вузов региона.

В региональном этапе, который стартовал 19 декабря, приняли участие около 130 человек в составе 22 команд. По итогам первого дня 12 лучших команд-управленцев, представленные студенческой и профессиональными лигами, вышли в финал, состоявшийся 20 декабря.

В студенческую лигу вошли команды Иркутского государственного университета, Иркутского государственного университета путей сообщения, Иркутского национального исследовательского технического университета, Братского государственного университета. Профессиональную лигу представили Байкальский банк Сбербанка России, Ангарская нефтехимическая компания, OOO«Братск Профиль», команда преподавателей Братского государственного университета, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

По итогам финала две команды, чьи компании стали наиболее привлекательными для потенциальных инвесторов, были объявлены победителями Кубка Байкала.

В студенческой лиге первое место заняли студенты Иркутского государственного университета. Лучшей командой управленцев профессиональной лиги стало АО «Ангарская нефтехимическая компания». Команды-победители представят Иркутскую область на национальном этапе среди команд России, которые будут соревноваться за путевку в мировой финал в Доху (Катар) в апреле 2017 г.

Для справки

Международное соревнование менеджеров «Глобал Менеджмент Челлендж» «GlobalManagementChallenge - Глобальный управленческий вызов» проводится Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при поддержке Внешэкономбанка, Агентства стратегических инициатив и Минпромторга России.

Кубок Байкала - региональный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, который проводится при поддержке министерства экономического развития Иркутской области. Генеральный партнер проекта – ОАО «Группа Илим». Организатор – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.