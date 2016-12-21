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ВТБ предлагает специальные условия открытия расчетных счетов для клиентов банков с отозванными лицензиями

Банк ВТБ предлагает специальные условия открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — клиентов банков, у которых отозвана/приостановлена лицензия на осуществление банковской деятельности. Открытие расчетного счета в рублях, а также изготовление и заверение копий всего пакета документов, необходимых для открытия счета, осуществляется бесплатно в течение одного месяца с даты отзыва лицензии у кредитной организации.

Также клиентам предоставляется возможность бесплатного обслуживания в течение двух месяцев по пакетам услуг «Развитие» и «Премиум». Данные пакеты включают обслуживание счета, интернет-банк, проведение до пятидесяти платежей в месяц и корпоративную карту для внесения и снятия наличных 24/7.

Для бесплатного открытия расчетного счета в любом отделении банка ВТБ достаточно предоставить оригинал договора банковского счета из обслуживающего банка, у которого отозвана/приостановлена лицензия, или копию данного договора, заверенного клиентом.

Максим Лукьянович, руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ, отметил: «Мы понимаем, что обеспечение текущих расчетов без перебоя является ключевым фактором деятельности любого предпринимателя или владельца бизнеса. Чтобы свести возможные потери предпринимателей из-за вынужденной смены обслуживающего банка к минимуму, мы как надежный финансовый партнер предлагаем помощь таким клиентам».