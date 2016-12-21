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«Боярышник» убил почти 60 иркутян

Вечером 20 декабря в Иркутске насчитывалось уже 58 жертв массового отравления экстрактом для ванн. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-секретаря регионального Минздрава Татьяну Лебедеву.

– Общее число пострадавших составляет 97 человек. Погибли 58, из которых 34 скончались в стационарах, а 24 были доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы ритуальными службами, – сообщила Лебедева. – Всего в настоящее время в шести больницах Иркутска находится 38 человек. Один был выписан.

Массовое отравление суррогатным алкоголем случилось в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. В правоохранительных органах сообщают, что все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт и антифриз, который содержался в концентрате.

По делу о массовом отравлении допрошено более сотни свидетелей, девять человек задержаны, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ (СКР).

Задержанные — индивидуальные предприниматели и нанятые ими работники, которые оптом и в розницу продавали косметическую жидкость в павильонах на городских рынках и других торговых точках.

«Согласно допросам самих задержанных, а также потерпевших и свидетелей, торговля "Боярышником" была налажена в этих торговых точках на протяжении длительного времени. Жидкость поступала в торговые точки без каких-либо документов и продавалась "из-под полы" для употребления в качестве алкогольного напитка. Фактов отравления метанолом ранее не фиксировалось», — сказано в заявлении СКР.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В связи с массовой гибелью людей в регионе был введен режим ЧС, а 20 декабря объявили днем траура в Иркутской области.