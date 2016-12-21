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К платежной системе BLIZKO Связь-Банка присоединился Донкомбанк

К сети участников Платежной системы BLIZKO Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) присоединился новый региональный партнер – ПАО «Донкомбанк» (г. Ростов-на-Дону).

Уже сейчас отправить и получить денежный перевод BLIZKO можно в 10 пунктах обслуживания Донкомбанка в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и Каменск-Шахтинске.

Благодаря партнерству с Платежной системой BLIZKO, клиенты могут перевести средства по России, а также в зарубежные страны в различных валютах - рублях РФ, долларах США и евро. Уже через 1 минуту после отправки деньги будут доступны для получения в пункте назначения.

Также в офисах Донкомбанка стали доступны денежные переводы ФорсажBLIZKO из отделений участников BLIZKO в России с возможностью получения их в любом из 26 000 отделений почтовой связи.

Платежная система BLIZKO Связь-Банка входит в перечень национально значимых платежных систем Банка России.