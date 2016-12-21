Новости

Связь-Банк продолжает реализацию программы финансовой грамотности

Смоленский операционный офис Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) провел выездной урок финансовой грамотности в Смоленском Политехническом техникуме. Сотрудники Банка рассказали студентам об основах финансовой грамотности: правилах обращения с личными финансами и основных финансовых продуктах, которые банки предлагают клиентам: кредитах, банковских картах – о том, как грамотно использовать их. Урок вызвал большой интерес у студентов и преподавателей вуза.

«Сегодня большая работа на разном уровне, в том числе благодаря инициативам Центрального банка РФ, проводится в направлении развития финансовой грамотности населения. Связь-Банк на регулярной основе участвует в просветительской деятельности в сфере финансов, в частности привлекая ресурсы клуба «Аналитика без границ», одним из учредителей которого он является», – прокомментировала Заместитель Председателя Правления Связь-Банка Ольга Олейник.