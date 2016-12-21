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Дальневосточный банк объявил режим работы в праздничные дни21 декабря 2016
Дальневосточный банк объявил режим работы в праздничные дни.
30 декабря
В дополнительном офисе 14 по адресу пгт Славянка, ул. Весенняя, 1:
- кассовое обслуживание — с 09:00 до 12:00,
- расчетное обслуживание — с 09:00 до 17:00,
- перерыв — с 13:00–14:00.
В дополнительных офисах по адресам:
- г. Владивосток, ул. Березовая, 25;
- г. Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, 53;
- г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1:
- кассовое обслуживание — с 09:00 до 15:00,
- расчетное обслуживание — с 09:00 до 17:00,
- перерыв — с 13:00 до 14:00.
В дополнительных офисах по адресам:
- г. Владивосток, ул. Кипарисовая, 18;
- г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46;
- г. Владивосток, ул. Карла Жигура, 32;
- г. Находка, ул. Спортивная, 1:
- кассовое обслуживание — с 09:00 до 15:00,
- расчетное обслуживание — с 09:00 до 17:00.
В дополнительных офисах филиалов банка по адресам:
- г. Иркутск, ул. Советская, 58;
- г. Ангарск, 58 квартал, д. 14, помещение 20;
- г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 56;
- г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, д. 43;
- г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, д. 11;
- г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1 корп. 4;
- г. Ачинск, мкрн 3, д. 20:
- кассовое и расчетное обслуживание — с 09:00 до 17:00.
В филиале ПАО «Дальневосточный банк» в г. Южно-Сахалинске по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53:
- кассовое и расчетное обслуживание юридических лиц — с 09:00 до 16:00,
- кассовое и расчетное обслуживание физических лиц — с 09:00 до 17:00.
В остальных подразделениях Банка обслуживание осуществляется в обычном режиме.
31 декабря – 8 января
Выходные дни.
9 января
В дополнительном офисе 14 по адресу пгт Славянка, ул. 50 Лет Октября, 7:
- кассовое обслуживание — с 12:00–17:00;
- расчетное обслуживание — с 09:00–17:00;
- перерыв — с 13:00 до 14:00.
В остальных подразделениях Банка обслуживание осуществляется в обычном режиме.
Банкоматы работают в обычном режиме.
Режим работы подразделений Банка можно уточнить в разделе «Офисы банка».
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