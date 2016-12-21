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Дальневосточный банк объявил режим работы в праздничные дни

Дальневосточный банк объявил режим работы в праздничные дни.

30 декабря

В дополнительном офисе 14 по адресу пгт Славянка, ул. Весенняя, 1:

кассовое обслуживание — с 09:00 до 12:00,

расчетное обслуживание — с 09:00 до 17:00,

перерыв — с 13:00–14:00.

В дополнительных офисах по адресам:

г. Владивосток, ул. Березовая, 25;

г. Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, 53;

г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1: кассовое обслуживание — с 09:00 до 15:00, расчетное обслуживание — с 09:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.



В дополнительных офисах по адресам:

г. Владивосток, ул. Кипарисовая, 18;

г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46;

г. Владивосток, ул. Карла Жигура, 32;

г. Находка, ул. Спортивная, 1: кассовое обслуживание — с 09:00 до 15:00, расчетное обслуживание — с 09:00 до 17:00.



В дополнительных офисах филиалов банка по адресам:

г. Иркутск, ул. Советская, 58;

г. Ангарск, 58 квартал, д. 14, помещение 20;

г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 56;

г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, д. 43;

г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, д. 11;

г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1 корп. 4;

г. Ачинск, мкрн 3, д. 20: кассовое и расчетное обслуживание — с 09:00 до 17:00.



В филиале ПАО «Дальневосточный банк» в г. Южно-Сахалинске по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53:

кассовое и расчетное обслуживание юридических лиц — с 09:00 до 16:00,

кассовое и расчетное обслуживание физических лиц — с 09:00 до 17:00.

В остальных подразделениях Банка обслуживание осуществляется в обычном режиме.

31 декабря – 8 января

Выходные дни.

9 января

В дополнительном офисе 14 по адресу пгт Славянка, ул. 50 Лет Октября, 7:

кассовое обслуживание — с 12:00–17:00;

расчетное обслуживание — с 09:00–17:00;

перерыв — с 13:00 до 14:00.

В остальных подразделениях Банка обслуживание осуществляется в обычном режиме.

Банкоматы работают в обычном режиме.

Режим работы подразделений Банка можно уточнить в разделе «Офисы банка».