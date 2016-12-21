Приставы Иркутска продадут с молотка «Кадиллак» за долги предпринимательницы

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Приставы Иркутска продадут с молотка «Кадиллак» за долги предпринимательницы21 декабря 2016
Иномарку класса «люкс» продадут на торгах за задолженность его владелицы по кредиту свыше 1 млн рублей. Несмотря на предупрежденния судебных приставов о мерах принудительного исполнения женщина продолжала уклонять от погашения кредита.
Судебные приставы Межрайнного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Иркутской области арестовали и передали на хранение банку-взыскателю дорогой автомобиль 2008 года выпуска.
После оценки арестованное имущество продадут с торгов.