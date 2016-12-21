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Благодаря акции программы «Спасибо от Сбербанка» и MasterCard можно бесплатно посетить Большой театр

Стартовала акция программы «Спасибо от Сбербанка» совместно с MasterCard. Главный приз — пригласительные на два лица в Большой театр с экскурсией на историческую сцену. В качестве дополнительных призов участники, выполнившие условия акции, могут получить 250 бонусов СПАСИБО.

Чтобы принять участие в акции, нужно с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года зарегистрироваться в акции и совершить покупки по карте MasterCard от Сбербанка на сумму 15 000 рублей. Акция доступна всем участникам программы «Спасибо от Сбербанка».

Акция также даёт возможность пополнять свой бонусный счёт СПАСИБО и в дальнейшем обменивать накопленные бонусы на скидки до 99%.

Подробнее — на сайте программы: http://spasibosberbank.ru/btmc/

Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 24 млн человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 000 торговых точек.

Программа неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».

*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676195, 639002551.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.