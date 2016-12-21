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Малый бизнес готовится к новым вызовам в 2017 году. Альфа-Банк представляет результаты исследования «Пульс малого бизнеса»

Индекс настроений малого бизнеса*, рассчитанный экспертами Альфа-Банка совместно с Международным Исследовательским Центром MARC по собственной методике, на конец 2016 года незначительно снизился в сравнении с июнем этого года — (-27) и (-24) соответственно (значение индекса может изменяться от −100 до 100).

«Результаты исследования говорят о том, что предприниматели адаптировались к ведению бизнеса в новой экономической реальности. Однако показатели бизнес-ожиданий на следующие шесть месяцев оказались ниже, чем летом, что говорит о готовности малого бизнеса к очередным вызовам в следующем году» — сказал Денис Осин, руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка.

В ходе онлайн-опроса клиентов банка — предпринимателей и руководителей компаний — была получена оценка влияния произошедших изменений в экономике на малый бизнес, проанализированы основные факторы и собраны прогнозы на будущее.

Итоговый индекс формируют четыре промежуточных индекса, характеризующих оценку текущей ситуации в экономике и в собственном бизнесе, а также ожидания на следующие шесть месяцев по стране и по своей компании:

Индекс текущей экономической ситуации (-67), в июне (-68);

Индекс бизнес-ожиданий (-35), в июне (-27);

Индекс текущей ситуации по компании (-15), в июне (-16);

Индекс ожиданий по компании (9), в июне (17).

Индекс настроений по отраслям

На протяжении двух лет более уверенно себя чувствуют компании в сферах маркетинга, бизнес-услуг и IT (-17) и (-19) соответственно. Заметно лучше чувствуют себя компании, занимающиеся грузоперевозками (-24) — самый высокий показатель по итогам двух лет, в июне 2016 года (-32). Это связано с импортом, который отвоевывает свои позиции, при этом тормозит развитие производства (-26), летом этого года (-19). На фоне падения реальных доходов населения, ухудшения ситуации ожидают оптовые (-28), розничные (-33) и строительные (-31) компании.

Оценка текущей экономической ситуации как по стране, так и по отраслям, в сравнении с июнем 2016 года практически не изменилась — (-67). При этом оптимистичные настроения относительно роста покупательской способности, которые были у предпринимателей 6 месяцев назад не оправдались: лишь 2 % отметили улучшение, что в 5 раз ниже ожиданий.

Оценка бизнес-ожиданий по стране и отраслям снизилась по всем показателям — (-35). Менее оптимистично настроены производственные (-40), строительные (-37) и оптовые (-33) компании. В сфере грузоперевозок ожидания от следующих шести месяцев более оптимистичны — (-27).

Ситуацию в своем бизнесе предприниматели оценивают примерно на том же уровне (-15), что и в июне 2016 года, при этом реальная ситуация на конец 2016 года оказалась хуже, чем они предполагали летом. Негативное влияние санкций отметили представители всех компаний, кроме IT и грузоперевозок.

В ноябре 2016 года предприниматели были более сдержаны в оценках ситуации на ближайшие шесть месяцев (9), чем в июне этого года. Однако позитивные ожидания преобладают над негативными по всем бизнес-показателям, кроме прибыли и выручки, в первую очередь это связано с ожидаемым ростом бизнес-расходов в 2017 году (для соответствия требованиям № 54-ФЗ (в редакции № 290-ФЗ) предприниматели должны будут заменить парк контрольно-кассовой техники) и налоговой нагрузки.

* Примечание: Для расчета индексов были опрошены клиенты блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка — компании и индивидуальные предприниматели с выручкой до 350 млн рублей в год. Статистическая выборка составила 1417 компаний в городах присутствия Альфа-Банка: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и другие. В ходе опроса эксперты выясняли оценки изменений таких показателей, как прибыль, выручка, размер среднего чека, количество клиентов, частота покупок и других, а также задавали вопросы о планах развития компаний и критериях успеха. Положительные значения индекса означают преобладание позитивных оценок, отрицательные значения — негативных настроений над позитивными.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.