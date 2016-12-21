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Альфа-Банк продлил операционный день во всех регионах России

С 19 декабря Альфа-Банк продлевает операционный день по платежам корпоративных клиентов в рублях. В европейской части страны платежи клиентов в рублях принимаются к исполнению день-в-день до 20:30, на Урале — до 22:30, в Сибири и на Дальнем Востоке — до 23:30 часов. При этом комиссии банка за переводы в рублях не изменяются.

Время операционного дня увеличилось на 3 часа для клиентов Екатеринбургского филиала, на 2,5 часа для клиентов Новосибирского филиала, на 3,5 часа для клиентов Хабаровского филиала, на 1 час для клиентов остальных регионов.

Новые границы операционного дня действуют для всех корпоративных клиентов Альфа-Банка: для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, для средних и региональных клиентов, а также для крупного бизнеса. Клиенты смогут совершать платежи в позднее время любым удобным способом: в Альфа-Бизнес Онлайн, Альфа-Клиент Онлайн, в канале интеграции Альфа-Линк, с помощью электронных реестров платежей, постоянных поручений и другими способами.

«В декабре накануне длинных новогодних каникул традиционно отмечается всплеск объемов платежей — клиенты торопятся завершить проекты, рассчитаться с контрагентами. Альфа-Банк поможет клиентам всё успеть! Мы дарим нашим клиентам еще пару драгоценных часов в конце дня для проведения платежей», — отмечает Петр Зубрицкий, руководитель по развитию расчетных проектов Дирекции транзакционного бизнеса Альфа-Банка.

В банке добились продления операционного дня за счет развитой корреспондентской сети, высочайшего уровня автоматизации операций (до 98%), наличия единой банковской IT-платформы и гибкой системы маршрутизации платежей внутри расчетной системы.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.