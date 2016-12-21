Новости

183 тыс. рублей задолжало своим работникам предприятие в Иркутской области

Прокуратура Усть-Удинского района проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Теплоком», в ходе которой выяснлось, что работодатель имеет задолженность по зарплате в размере 183 тыс. рублей перед 15 работниками.

Кроме того, прокуратурой выявлен ряд других нарушений трудового законодательства.

По результатам проверки в отношении гендиректора ООО «Теплоком» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

Государственной инспекцией труда генеральный директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Также прокуратура района в адрес генерального директора ООО «Теплоком» внесено представление с требованием устранить нарушения закона.

Мировым судьей судебного участка № 107 вынесены судебные приказы о взыскании заработной платы с целью защиты конституционных прав работников ООО «Теплоком», сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

В настоящее время задолженность погашена в полном объеме.