Новости

В Иркутском такси выявлены нарушения в сфере перевозок пассажиров

Прокуратурой Октябрьского района г. Иркутска проведена проверка исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом индивидуальным предпринимателем.

Установлено, что с 2010 года женщина зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с видом деятельности – такси.

Проверка выявила в деятельности предпринимателя многочисленные нарушения, в связи с чем прокуратура района подготовила исковое заявление в суд с требованиеми обязать предпринимательницу устранить нарушения в течение месяца с момента вступления в законную силу решения суда.

Пресс-служба Прокуратуры иркутской области пишет, что Октябрьский районный суд г. Иркутска рассмотрел и удовлетворил иск прокурора района.