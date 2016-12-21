Новости

Более 38 млрд рублей налога на доходы физических лиц поступило в бюджет Иркутской области

С января по ноябрь 2016 года в бюджет Иркутской области поступило 38,4 млрд рублей налога на доходы физических лиц, что на 9,9% (или на 3,5 млрд рублей) больше, чем за тот же период 2015 года. НДФЛ составляет около трети налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона, обеспечиваемых налоговыми органами.

О доходах, полученных в предыдущем году, отчитались 112,5 тысяч жителей региона, еще 25,5 тыс. подали декларации о доходах предшествующих периодов. Физические лица, обязанные декларировать полученные доходы, уплатили в бюджет 585 млн рублей НДФЛ, что на 126 млн рублей (или на 27,4%) больше, чем в 2015 г. К этой категории относятся 7,2 тыс. предпринимателей, применяющие общую систему налогообложения, адвокаты, нотариусы, главы крестьянско-фермерских хозяйств, лица, занимающиеся частной практикой, исчислившие к уплате 352 млн рублей налога.

26 тысяч граждан отчитались о получении доходов от продажи и сдачи в аренду имущества, в порядке дарения и выигрыши в лотереи и других источников, сумма налога к уплате у них составила 103 млн рублей.

При этом отчитались перед государством только 36% из этой категории обязанных подать декларацию, сообщает пресс-служба УФНС России по Иркутской области. 65% граждан представили декларации в связи с тем, что они заявили налоговые вычеты, сумма которых составила 18,5 млрд рублей. В том числе имущественные налоговые вычеты заявили 54 тысяч граждан, приобретавшие жилье. Сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, составила 2,4 млрд рублей, в том числе 2,3 млрд рублей - по заявленным имущественным вычетам в связи со строительством жилья.