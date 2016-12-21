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В Братске обсудили новый порядок применения ККТ

Сотрудники ИФНС России по Центральному округу г. Братска приняли участие в двух семинарах, организованных центрами технического обслуживания и городской Торгово-промышленной палатой, на которых налогоплательщики узнали, о том какие изменения их ожидают в 2017 году, как подготовиться к переходу на новые правила и выполнить все требования законодательства.

Фото: nalog.ru

Особое внимание слушателей было уделено новому порядку применения контрольно-кассовой техники, согласно которому данные о расчетах с покупателями товаров и потребителями услуг должны передаваться в налоговые органы через операторов фискальных данных. Обязанность применять новую контрольно-кассовую технику наступает с 1 июля 2017 г., но уже с 1 февраля следующего года регистрация и перерегистрация контрольно-кассовой техники старого образца будет невозможна.

Сотрудники налогового органа и центров технического обслуживания порекомендовали, не откладывая на последние дни, заблаговременно зарегистрировать кассу нового образца либо произвести программно-аппаратную модернизацию старой техники. Причем работать на новой кассе предприниматели могут уже сейчас.

При этом необязательно приобретать новое оборудование, можно модернизировать старую технику, предварительно сняв ее с регистрационного учета, а затем вновь зарегистрировав. Возможность, сроки и порядок модернизации ККТ, применительно к определенной модели, необходимо обсудить с центрами технического обслуживания.

Также на семинарах обсудили новые возможности для покупателей, которые могут теперь проверить легальность чека, воспользовавшись бесплатным сервисом на официальном сайте ФНС России или специальным мобильным приложением. В приложении имеется функционал по считыванию QR-кодов. Эти двухмерные цифровые коды распознаются простыми техническими средствами практически любого мобильного устройства с соответствующим программным обеспечением, в них заложена основная информация о расчетах (сумма и дата осуществленного расчета, сведения о фискальном признаке, которым подписан чек).

Как говорится на сайте УФНС России по Иркутской области, такое решение позволяет сделать процедуру проверки чека простой и быстрой. Кроме того, покупатель сможет получать на свою электронную почту или мобильный телефон подтверждение покупки. В конце семинаров предприниматели смогли задать сотрудникам инспекции и центров технического обслуживания интересующие их вопросы и обсудить проблемы, с которыми они уже столкнулись на практике.