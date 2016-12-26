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«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка

Получите кредит наличными или рефинансируйте уже имеющийся на выгодных условиях!

С 15 декабря Дальневосточный банк запустил акцию «Перемены к лучшему», в рамках которой клиенты могут получить кредит на особых, выгодных условиях, или рефинансировать и изменить условия по ранее выданным кредитам – как сторонних банков, так и ПАО «Дальневосточный банк». Ряд популярных программ банка по кредитам наличными теперь доступны по специальной, сниженной процентной ставке*

«Перемены к лучшему» актуальны и для тех заемщиков, которые желают рефинансировать имеющийся кредит – помимо возможного снижения процентной ставки, можно также увеличить сумму кредита и срок кредитования. Интересно, что банк позволяет использовать часть полученной на рефинансирование суммы не только для погашения имеющихся кредитов, но и для других целей – таким образом, клиент может одновременно и оптимизировать свои финансы, и получить дополнительные средства (например, на зимний отпуск или подарок к Новому году).

Подать заявку на получение или рефинансирование кредита по акции «Перемены к лучшему» можно до 28 февраля 2017 года, а получить уже подтвержденный кредит до 31 марта 2017 года включительно. Оформите выгодный кредит, чтобы осуществить свои мечты!

Узнать все подробности об акции и получить подробную консультацию можно прямо сейчас: телефон Информационного центра ПАО «Дальневосточный Банк» 8 800 333-00-11 (звонок по России бесплатный). ПАО «Дальневосточный банк», генеральная лицензия ЦБ РФ No 843 от 09.02.2015.

*Акция действует по программам «Кредиты наличными без обеспечения» (кредитные продукты «Персональный», «Семейный») и «Кредиты наличными с обеспечением в виде поручительства физического лица» (кредитный продукт «Персональный»).