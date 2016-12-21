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13 пожаров произошло в Приангарье за минувшие сутки. Есть жертвы

13 пожаров произошло за сутки на территории региона, пять из них – в жилых домах, один – в квартире многоквартирного дома. В посёлке Юрты Тайшетского района погиб 75-летний пенсионер, двое человек получили травмы, спасено 12 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, количество пожаров увеличилось на 9 случаев.

На сайте ГУ МЧС по Иркутской области указываются предполагаемые причины пожаров: шесть из них произошли в случае короткого замыкания, два – из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, еще два – из-за неосторожного обращения с огнём. Так же зарегистрирован один поджог. Причины остальных пожаров ещё устанавливаются.

Накануне вечером в пос. Юрты Тайшетского района произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, где погиб пенсионер.

Пожар развился на небольшой площади в полтора квадратных метра. Горели домашние вещи. В спальне на полу около кровати был обнаружен погибший. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

В тот же вечер в г. Усть-Илимске произошёл пожар в тамбуре первого этажа пятиэтажного дома. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде, горела входная дверь подъезда, перила и распределительный щиток. Звеном газодымозащитной службы по автолестнице с 4 и 5 этажей были эвакуированы жильцы, возгорание ликвидировано.

Спасено 12 человек, четверо из них - дети. В результате пожара были уничтожены входные деревянные двери, повреждены деревянные перила, электрический щиток.

Погибших нет, травмы на пожаре получил 30-летний мужчина. С диагнозом термические ожоги кистей рук и отравление угарным газом пострадавший был госпитализирован. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.