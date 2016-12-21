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Жители Якутии почти 7 млрд. рублей вложили в сберегательные сертификаты Сбербанка

Сберегательные сертификаты Сбербанка в качестве хранения средств в поездках и как средство расчета традиционно пользуются популярностью у жителей Якутии. С начала 2016 года населением республики приобретено более 6,5 тысяч сберегательных сертификатов на общую сумму почти 7 млрд. рублей. Общая сумма реализованных сертификатов выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма одного оформленного сертификата составила 1 миллион рублей.

- Сберегательный сертификат – это ценная бумага, которая оформляется на предъявителя. К его главным преимуществам относятся простота обслуживания и доступность. Как правило, сберсертификаты используют для хранения денежных средств во время поездок, а также как средство расчета. Его можно обналичить в любом отделении Сбербанка, вне зависимости от того, в каком городе он был приобретен, что очень удобно, если нужно перевести большую сумму денег, - комментирует начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Якутского отделения Сбербанка Николай Иванчиков.

Оформить сберегательный сертификат можно в отделениях Сбербанка. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.