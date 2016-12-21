Новости

Директором Иркутского регионального отделения «МегаФона» назначена Лариса Бодиева

«МегаФон» сообщает о кадровых изменениях в руководстве компании в регионе. Директором Иркутского регионального отделения Дальневосточного филиала оператора, в зоне ответственности которого находится Иркутская область, назначена Лариса Бодиева.

«МегаФон» объявляет о назначении на должность директора Иркутского регионального отделения компании Ларисы Бодиевой. Приоритетной задачей для нее в новой должности станет реализация стратегии компании в Иркутской области и усиление позиций оператора на региональном рынке мобильной связи.

«Иркутская область – один из приоритетных регионов развития бизнеса в Восточной Сибири. В числе основных задач - дальнейшее развитие сетей 3G и 4G в регионе, которое определяется потребностями наших клиентов и растущим спросом на услуги передачи данных, - отметила Лариса Бодиева, директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон». - Постоянная работа по модернизации и развитию инфраструктуры направлена на то, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми современным услугами связи, независимо от времени и своего местоположения. Ведь качественный интернет, который всегда с тобой – это качество нашей жизни».

Лариса Бодиева окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации, проходила стажировку в Университете штата Аляска по маркетингу и консалтингу, обладает большим управленческим опытом в телекоммуникациях. В компании «МегаФон» Лариса Бодиева работает с 2008 года, где в течение семи лет занимает руководящие должности. До прихода в «МегаФон» работала в Северо-Восточном федеральном университете, преподавала на МВА и президентской программе подготовки управленческих кадров.