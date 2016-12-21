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В Иркутске проводится обработка хвойных деревьев для предотвращения незаконной вырубки

В рамках проведения традиционной предновогодней операции «Ель» в Иркутске обработано более 650 елей и сосен, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Эта работа проводится для профилактики незаконной вырубки хвойных деревьев перед новогодними праздниками. В случае вырубки обработанного дерева, под воздействием тепла в квартире оно начнет издавать резкий, неприятный запах.

– Обработка производится сертифицированным препаратом с использованием инновационного компонента, который разработан специально для растений.

Он предотвращает быстрое испарение вещества, сохраняя его действие в течение месяца. Такая обработка безвредна для растений, людей и животных, отличается едким запахом, – пояснила Дарья Королёва, начальник управления экологии администрации Иркутска .