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«Ковровое покрытие» и «взрывной» интернет. Иркутский филиал «МТС» подвел итоги года

Компания «МТС» подвела итоги работы в Иркутской области за 2016 год. Руководители Иркутского филиала рассказали журналистам о новых базовых станциях, рекордном росте мобильного интернета, инвестициях в LTE и «ковровом покрытии».

«Регион роста»

Как рассказал директор Иркутского филиала ПАО «МТС» Андрей Березной, 2016 год стал прорывным для компании с точки зрения развития сети. В Иркутской области было построено и введено в эксплуатацию более 110 новых базовых станций. Объем инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры в регионе составил порядка 400 млн рублей

«Мы уже построили довольно большую сеть, которая дает нашим абонентам свободно общаться, – отметил Андрей Березной. – Во многом наша основная задача сейчас – это поддержание качества сети и емкости в крупных населенных пунктах, где сосредоточено большое количество наших абонентов. В 2016 году дополнительно к действующей инфраструктуре появилось 18 новых базовых станций в Иркутске и еще 10 – в Иркутском районе».

По словам директора Иркутского филиала ПАО «МТС», в 2016 году основной упор компания сделала на строительство базовых станций в формате 3G, позволяющих увеличить емкость и улучшить качество быстрого мобильного интернета. Таких станций было построено более 80.

Еще одним направлением развития сети стало обеспечение скоростным интернетом населенных пунктов с низкой численностью населения.

«Таких на начало года было 224, а сейчас мы сетью 3G покрываем 328 населенных пунктов, среди них есть и с численностью населения менее 100 человек», – рассказал Андрей Березной.

Большое внимание компания в 2016 году уделила и фиксированному бизнесу. Порядка 8,5 тысяч домохозяйств в Иркутской области подключили услуги цифрового телевидения и фиксированного интернета от «МТС». «Мы на треть увеличили абонентскую базу, зона покрытия выросла на 20%», – поделился спикер.

По словам директора Иркутского филиала ПАО «МТС», Приангарье является для компании крайне перспективным регионом. «Иркутская область для ‘МТС’ – регион роста, как с точки зрения инвестиций в развитие сетей связи, так и с точки зрения внедрения инновационных сервисов. Сегодня мобильная связь от МТС доступна практически на всей территории региона, мобильный интернет 3G – 95% населения, а пользоваться высокоскоростным интернетом могут более 70% жителей Приангарья», – подчеркнул Андрей Березной.

Интернет с «фишкой»

Основным трендом уходящего года для рынка телекоммуникаций стал рост потребления мобильного интернета. По словам директора Иркутского филиала ПАО «МТС», объем трафика вырос за год практически на 70%

«Голос не может расти безгранично – мы же не можем говорить больше 24 часов в сутки, а интернет – не ограничен временем», – отметил Андрей Березной.

В 2017 году развитие сетей, позволяющих пользоваться мобильным интернетом, продолжится. Рафаэль Нурмухаметов, технический директор Иркутского филиала ПАО «МТС», рассказал, что на эти цели компания запланировала инвестиции в объеме более 400 млн рублей. «Основной упор будем делать на развитие сетей 4G. Если в 2016 году мы строили в основном станции в формате 3G, закрывали ‘белые места’, где нас не было, то в 2017 году будем развивать сеть 4G».

Причем, по словам Рафаэля, для развития сети стандарта 4G будут использоваться не частоты 2600 МГц, как это делается традиционно: «Компания ‘МТС’ решила развивать свою сеть дополнительно на так называемых 'голосовых' частотах, которые используются всеми операторами только для голосового трафика, 1800 МГц. Мы на этих частотах планируем запускать LTE. Частота меньше – следовательно, длина волны больше, благодаря этому сеть получит большее распространение. Планируем сделать ковровое покрытие с лучшим проникновением в дома».

Сервис – каждому

Инвестиции в развитие сети естественным образом повлекли за собой рост абонентской базы. Это, по словам коммерческого директора Иркутского филиала компании Николая Никулина, поставило перед «МТС» новые задачи по обслуживаю этой базы – не только качественному, но и доступному.

«Если клиент проживает, скажем, в Тулуне ему незачем ехать в Иркутск, чтобы получить наш сервис, – пояснил Николай. – Наша ключевая задача – сделать услуги компании, сервис более доступными, 'осязаемыми' для абонента».

На сегодняшний день компания «МТС» имеет одну из крупнейших непроизводственных ритейловых сетей в России – 5700 салонов. «В 2016 году приросли на 30%. В Иркутской области – те же тренды, удалось открыть 28 магазинов за текущий год, увеличив сеть также на 30%, – поделился Николай Никулин. – Сегодня наши клиенты могут получить полноценный сервис уже в 25 населенных пунктах Иркутской области. Для этого не нужно ехать в крупные города».

Что касается тарифных предложений, то «МТС», разумеется, в тренде. Видя бурное развитие мобильного интернета, компания активно предлагает клиентам пакетные предложения, включающие в себя эту услугу. «Сейчас мы активно продвигаем линейку пакетных тарифов, стараемся предоставить сбалансированный набор услуг за оптимальную цену», – подытожил Николай Никулин.

Пресс-конференция завершилась кулинарным мастер-классом в студии Anetti. На вопросы журналистов представители компании «МТС» отвечали за кухонным, а затем – и праздничным столом.

Фото Екатерины Бутиной