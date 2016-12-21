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В Иркутской области введен режим ЧС в связи с массовым отравлением "Боярышником"

В связи с массовым отравлением граждан суррогатной спиртосодержащей продукцией, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области на территории Иркутской области с 08 часов 00 минут 21 декабря 2016 года вводится режим чрезвычайной ситуации. Указ подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Согласно документу, руководителем ликвидации ЧС определен первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров.

Пункт третий указа рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъять из оборота «спиртосодержащее косметическое средство Боярышник», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.