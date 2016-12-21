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Левченко: Прокуратура проверит Братск в части выполнения программы расселения аварийного жилья

В Братске слабая управляемость в решении вопроса по реализации Указа Президента № 600, касающегося расселения аварийного жилищного фонда. Об этом сегодня заявил Губернатор Сергей Левченко во время итоговой пресс-конференции.

Глава региона отметил, что сам неоднократно вел заседания Правительства, на которых обсуждался этот вопрос, при этом глава муниципалитета на них в силу разных причин отсутствовал.

На сегодняшней день почти треть всего аварийного фонда Иркутской области приходится на город Братск. Реализация программы 2014 года шла с отставанием, этапы 2015-го и текущего года также идут с опозданием от установленного графика.

- Это привело к тому, что сейчас Братск - практически единственный муниципалитет, который проваливает по Иркутской области эту программу. В данной ситуации нарушаются конституционные права граждан, поэтому вынужден был просить областную прокуратуру, чтобы она подключилась к проведению проверки, как муниципалитет выполняет свои обязанности. В ближайшее время постараемся подвести итоги и сделать выводы, - отметил Сергей Левченко.

Он также напомнил, что недавно в регион приезжала комиссия Фонда реформирования ЖКХ, который выделяет федеральное финансирование на реализацию программы расселения аварийного жилищного фонда. Всего по линии Фонда за годы реализации программы Братском было получено около 2,5 млрд рублей. По итогам проверки руководством Фонда принято решение обратиться в Генеральную Прокуратуру с просьбой оценить действия руководства Братска в части исполнения Указа Президента, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Те аргументы, которые в течение всего этого года приводило руководство муниципалитета, комментируя, почему программа не выполняется в Братске, они, мягко говоря, были не состоятельными, - подчеркнул Губернатор.