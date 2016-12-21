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Сергей Левченко рекомендовал школам Иркутской области перейти на пятидневку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил министерству образования рекомендовать всем школам региона возможность перехода на пятидневное обучение в начальных классах. Об этом глава региона заявил на итоговой пресс-конференции.

Губернатор напомнил, что в начале нового 2016-2017 учебного года министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что все образовательные организации страны постепенно перейдут на пятидневку. Это нововведение не коснется только старших классов.

Сергей Левченко также пояснил, что на основании закона «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится формирование учебного плана на каждый учебный год, в котором определяется перечень, трудоемкость и последовательность, распределение по периодам обучения предметов, а также курсов, дисциплин, практики, формы промежуточной аттестации. Кроме того, образовательной организацией самостоятельно определяется на основании учебного плана режим работы по пятидневной либо шестидневной учебной неделе, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Если выдержать план невозможно из-за перегруженности школы, занятости учебных классов, то, конечно, никто не может заставить директора школы поменять учебный план. Но у нас много школ, где можно ввести пятидневную неделю, по крайней мере в начальных классах. Поэтому министерству образования рекомендовано через муниципальные органы управления образования обсудить с родительской общественностью образовательных организаций возможность перехода на пятидневную учебную неделю с нового 2017-2018 учебного года, - подчеркнул Губернатор.