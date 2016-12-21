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Сергей Левченко направил на имя Дмитрия Медведева обращение о введении запрета на оборот спиртосодержащей непищевой продукции с высоким содержанием спирта

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева подготовлено и направлено обращение: «В связи с массовыми отравлениями жителей горда Иркутска спиртосодержащей непищевой жидкостью «Боярышник», повлекшими тяжелые последствия для здоровья, в том числе наступления летального исхода, и введением режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области прошу Вас поручить оперативно разработать и принять нормативный правовой акт, запрещающий оборот спиртосодержащей непищевой продукции с высоким содержанием спирта на территории Российской Федерации. Кроме того, прошу рассмотреть возможность отмены «надзорных каникул» для хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, в том числе алкогольной продукции».

Сегодня глава региона Сергей Левченко, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции, сообщил, что перед Правительством региона стоит серьезная задача в первую очередь обеспечить медицинскую составляющую – чтобы все отравившиеся метанолом могли получить врачебную помощь. Для этого мобилизированы не только медучреждения в Иркутске, но и за его пределами, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– В результате решений, принятых на КЧС вчера, 20 декабря, мы делаем все, чтобы эта зараза не распространялась из Иркутска на другие муниципалитеты. Мы дали поручение по всем муниципалитетам, в первую очередь по Иркутску, чтобы были проверены все места возможной торговли и места возможного употребления таких напитков. Эта задача решается. Есть официальные торговые точки, в первую очередь киоски, в которых выявилась продажа этой продукции. Этим должен заниматься Роспотребнадзор вместе с муниципалитетами – это их обязанность. Мы контролируем, чтобы задача выполнялась. Есть места незаконной продажи, их надо проверить тоже – это задача полиции, мы ее с ними проговорили конкретно, чем они должны заняться и кого привлекать, чтобы проверить все места, - отметил Губернатор.

Сергей Левченко особо подчеркнул, что ситуация требует достаточно серьезных запретительных решений.

– Мы давно этим занимаемся. Еще в апреле текущего года я подписал в Минпромторг РФ обращение о введении запрета на продажу спиртосодержащей жидкости с экстрактом Боярышника на уровне федерального законодательства. Пока ответа нет.Сегодня подписано подобное обращение также на имя Председателя Правительства РФ, - сообщил глава региона, - Что касается переписки между администрацией Иркутска и региональным Правительством, которую сейчас активно обсуждают, создается впечатление, что кто-то хочет отвести от себя ответственность. Я сегодня утром разбирался с этим вопросом. Вывод такой: я поручил сделать запрос на имя мэра Иркутска с просьбой пояснить ситуацию о пропаже ответного письма, которое было официально отправлено. Второе, в течение двух дней разобраться, в какой срок был дан ответ, был ли он по существу или нет. Тогда будет понятно, кто кому что писал и когда был ответ, - подчеркнул Сергей Левченко, - При этом независимо от того, кто кому писал по поводу запретов, следить за тем, что продается в киосках, обязаны вполне конкретные службы и города, и правоохранительные органов в том числе!