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Сергей Левченко: Запрет на добычу омуля - недостаточная мера для того, чтобы решить вопрос с популяцией байкальского омуля

Для восстановления популяции байкальского омуля в озере Байкал должна быть подготовлена комплексная программа. Об этом на пресс-конференции по итогам 2016 года заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, отвечая на вопрос по введению запрета на добычу омуля в Байкале с 2017 года. Глава региона отметил, что до сих пор нет единой методики, по которой можно было определить численность омуля в озере.

– Как мы будем оценивать спустя три года после введения ограничительных мер, помогли они или нет, если нет единого мнения со стороны науки, рыбоохраны и других контролирующих органов по оценке численности рыбы? Определить, какого добились результата в итоге, будет не просто. Считаю, что оценка численности омуля в озере должна осуществляться в том числе с применением гидроакустической съемки и быть согласована всеми ведомствами, – подчеркнул Сергей Левченко.

Губернатор сообщил, что на территории Иркутской области действуют два рыборазводных завода (Бельский и Бурдугузский), которые в 2004 году переданы в составе Иркутского рыбокомбината в собственность ОАО «Востсибрыбцентр» Республики Бурятия. В настоящее время заводы на основании договора аренды переданы в пользование ООО «Байкальская рыба». Искусственным воспроизводством омуля на Байкале также занимаются три рыбоводных завода (Баргузинский, Большереченский, Селенгинский). Все они находятся на территории Республики Бурятия.

– Введение запрета на добычу омуля - недостаточная мера для того, чтобы решить вопрос с популяцией байкальского омуля. Необходимо более плотно заниматься рыборазведением. С учетом того, что заводы и нерестовые реки находятся на территории Республики Бурятия, то и решением нужно заниматься совместно с соседним регионом, – отметил Сергей Левченко.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, в качестве альтернативы получения рыбной продукции при введении ограничительных мер по добыче омуля в озере Байкал, предлагает более широкое использование каскада водохранилищ на реке Ангаре, что позволит значительно снизить рыбопромысловую нагрузку на озеро. Если на Байкале омуль вырастает за 5-7 лет, то в водохранилищах товарную массу омуль может набрать за 3-5 лет. Наиболее перспективным в этом отношении является Братское водохранилище. Министерство сельского хозяйства региона планирует в 2017 году осуществить выпуск более 300 тыс. мальков омуля в Братское водохранилище, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.