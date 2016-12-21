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Промсвязьбанк анонсировал акцию «Бежим по Европе!»

Промсвязьбанк анонсировал акцию «Бежим по Европе!» для держателей карт «В движении». Акция стартует 1 февраля и завершится 28 февраля 2017 года.

В акции могут принять участие как действующие держатели карт «В движении», так и оформившие ее до 31 января 2017 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте – сделать это можно уже сейчас – и совершать покупки по карте «В движении» в феврале. Победители будут определены в начале марта.

Главный приз акции «Бежим по Европе!»: три поездки на европейские забеги на выбор. Победителям будут предложены марафоны серии World Marathon Major, Римский марафон 2017, Парижский марафон 2017, Берлинский полумарафон 2017, Полумарафон на озере Гарда 2017, Марафон Лимассол 2017. Обладатели главного приза смогут выбрать дистанцию, также им будут оплачены авиабилеты (туда-обратно), проживание, оформление визы, взнос за забег, спортивная страховка. Другие 15 победителей акции станут обладателями «умных» спортивных часов.



«В 2016 году Промсвязьбанк стал генеральным партнером Московского марафона. К этому событию был приурочен выпуск карты “В движении”. Акция “Бежим по Европе!” позволит любителям бега исполнить свою мечту и попасть на забег мирового уровня. Мы даем шанс клиентам ПСБ, увлеченных бегом, посетить одно из грандиозных спортивных событий, просто оплачивая картой “В движении” повседневные покупки», - комментирует Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка.



Карта «В движении» создана специально для любителей бега, позволяет пользоваться особыми привилегиями в самом масштабном беговом событии России: Промсвязьбанк Московском Марафоне. При совершении покупок на сумму более 5000 руб. в месяц обслуживание по карте бесплатно. При поддержании остатка на счету более 5 000 руб. в месяц начисляется 5% на остаток. Карта «В движении» позволяет копить бонусные баллы PSBonus, оплачивать ими сотовую связь, товары и услуги партнеров банка или обменивать на реальные деньги. С этой картой клиенты получают возможность сэкономить до 40% в спортивных магазинах, аптеках и магазинах спортивного питания.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru