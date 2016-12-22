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Телекоммуникационный сектор: кризис, конкуренция, регуляторное давление

Главный специалист отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Алексей Павлов принял участие в онлайн-конференции «Телекоммуникационный сектор РФ: кризис, конкуренция, регуляторное давление». По его мнению, в условиях стагнации на российском рынке телеком-услуг инвестиционная привлекательность сектора будет невысокой.

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Сектор телекоммуникаций в 2016 году подвергся существенному давлению: на фоне ухудшения ситуации в экономике и спада потребительской активности отраслевой индекс вырос всего на 5,6% против роста индекса широкого рынка более чем на 25%. Свой «вклад» внесли и законодатели, приняв так называемый антитеррористический «пакет Яровой». Туманные перспективы развития отрасли оказывают негативное влияние на её инвестиционную привлекательность.

Влияние «пакета Яровой» на телекоммуникационный рынок оценить очень сложно, говорит главный специалист отдела анализа рынков АО «Открытие Брокер» Алексей Павлов: «Дело в том, что этого (как повлияет на отрасль закон – прим.) пока никто не знает. Даже те, кто знаменитый закон придумал. Ибо “пакет Яровой” – это концепция. А как всё это будет применяться на практике, чиновники пока не решили».

Инвестиционные идеи в секторе связаны только с дивидендами, констатирует г-н Павлов: «Лучшую дивидендную доходность здесь сегодня предлагают акции “МТС”. Наверное, и “Ростелеком” (АП) можно добавить (в портфель – прим.), но тут может быть неприятный сюрприз с ближайшими выплатами».

Сектор телекоммуникаций намного понятнее, чем, например, сектор электроэнергетики, говорит г-н Павлов: «Это стабильный бизнес и дивиденды. Соответственно, и идей здесь ровно полторы штуки, и они, скажем прямо, не самые привлекательные среди имеющихся. Поэтому, конечно, не стоит на них зацикливаться».

Сама телекоммуникационная отрасль является стагнирующей, напоминает г-н Павлов: «Сотовая связь, интернет, кабельное телевидение – этим уже никого не удивить. А новых точек роста, увы, нет. Единственное, чем могут порадовать телекомы акционеров, это дивиденды. А здесь у “Ростелекома” проблемы, поскольку FCF за 9 месяцев отрицательный, а именно он является базой для выплат. Впрочем, при желании средства изыщут, но вряд ли заплатят сильно больше, чем в этом году. Т.е. доходность на “обычку” будет в лучшем случае в районе 7%, а на сегодняшнем рынке такой цифрой никого не удивишь».

По убеждению г-на Павлова, историй роста в российской телекоммуникационной индустрии уже не осталось: «Так что акции “МТС” – это только про дивиденды». Перспективы другого оператора из «большой тройки», «Мегафона», эксперт оценивает также без оптимизма: «Сократят CAPEX, нарастят FCF и дивиденды – глядишь, и доберутся до 800 руб. Годика через два. Если повезёт».