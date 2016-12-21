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Сергей Левченко о ситуации в Вихоревке: "Я бы не стал из единичного случая делать общие выводы"

Обстановка в городе Вихоревке остается под контролем Правительства Иркутской области. И на этом единичном примере нельзя делать обобщающие выводы о состоянии жилищно-коммунального хозяйства во всем Приангарье. Об этом сказал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, отвечая на утверждение программы «Вести – Иркутск», прозвучавшее на пресс-конференции сегодня: «Состояние жилищно-коммунального хозяйства в отдаленных территориях оставляет желать лучшего».

– Я бы не стал из единичного случая делать общие выводы. У нас в регионе 1026 котельных и больше десяти ТЭЦ. Если в Вихоревке случились серьезные сбои, нельзя говорить, что в оставшихся 1025 котельных такая же ситуация, – отметил Губернатор.

Но глава региона признал, что в ряде населенных пунктов области действительно накоплены определенные проблемы, как в Вихоревке. Под знамена Вихоревки муниципальными властями была призвана компания из Красноярского края. Концессионный договор был составлен неграмотно. Средства из областного бюджета на ремонт котельной выделялись своевременно и регулярно, а министерство жилищной политики постоянно направляло в помощь специалистов, но этих мер оказалось недостаточно.

Региональные власти занимаются обслуживанием инфраструктуры огромной жилищно-коммунальной сферы. В муниципалитетах около 40 млн кв. м жилого фонда. Около 4 тыс. км тепловых сетей, более 5 тыс. км – водопроводных сетей, больше 3,5 тыс. км канализационных сетей, почти 45 тыс. км электрических сетей. Еще тепловые насосные станции и центральные тепловые пункты, водозаборы, трансформаторные подстанции. Это огромное хозяйство – коммуникации стареют и ветшают, требуют денег и заботливых рук.

При подготовке к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 гг. была осуществлена замена 119,7 км сетей тепло- и водоснабжения (111,5%), заменено 371,5 км электрических сетей (108%), введено в эксплуатацию 15 новых теплоисточников, приобретены шесть модульных автоматизированных угольных котельных «Терморобот». Всего было выполнено работ на 3,7 млрд рублей.

По мнению Губернатора Иркутской области, ситуация в Вихоревке показывает, что любое халатное промедление с выполнением подготовительных работ к прохождению отопительного сезона в Сибири имеет чрезвычайное звучание! Областное Правительство для преодоления сложившейся ситуации было вынуждено предпринимать срочные меры.

Сегодня днем в Вихоревке температура наружного воздуха была минус 14 градусов. В 14:00 час. температура теплоносителя котельной составила Т-57/46°С, электрокотельной – Т-61/47°С (температура нормативная – 66/51°С), работают 5, 6, 7 котлы. Котел №4 остановлен на ремонт. Запас угля 1628 т, суточный расход 220 т. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.