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Единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала получили более 28 тыс. семей Приангарья

Всего органы Пенсионного фонда в Иркутской области приняли 30 537 заявлений на единовременную выплату 25 000 рублей из средств материнского капитала. При этом часть заявлений еще находится в процессе рассмотрения: прием заявлений, в соответствии с законом, осуществлялся с 26 июня по 30 ноября 2016 года, а выплата производится в двухмесячный срок после подачи заявления.

Напомним, что данные средства семьи могут потратить на повседневные нужды, не предоставляя никаких отчетных документов в органы Пенсионного фонда.

Основных же направлений использования материнского капитала четыре: улучшение жилищных условий, образование детей, формирование пенсионных накоплений матери, реабилитация и адаптация детей-инвалидов. Последняя возможность появилась у владельцев государственных сертификатов на МСК в 2016 году.

На сегодня в Иркутской области владельцами сертификатов на материнский капитал являются 155 270 семей, из них больше половины уже распорядились этими средствами полностью или частично:

61 886 семьей направили средства МСК на погашений ипотечных кредитов и займов и процентов по ним на общую сумму 24,2 млрд рублей;

32 732 семьи направили средства МСК на улучшение жилищных условий (покупка, строительство, реконструкция жилья) на общую сумму 11,9 млрд рублей

3 767 семей направили средства МСК на образование детей на общую сумму 247,6 млн рублей

44 семьи направили средства МСК на формирование пенсионных накоплений матери.

Размер материнского капитала в 2016 году составляет 453 026 рублей. В следующем году эта сумма сохраняется.

Государственная программа «Материнский (семейный) капитал» продлена: теперь право на получение сертификата приобретут семьи, в которых второй (или последующий) ребенок будет рожден или усыновлен до 31 декабря 2018 года.