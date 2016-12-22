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Вклад «Максимальный доход» Связь-Банка – самый выгодный среди предложений банков с госучастием

Вклад «Максимальный доход» Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) занял 1 строчку рэнкинга вкладов до 50 тыс. рублей на 1 год в крупнейших банках России с госучастием по версии портала Банки.ру.

Депозит «Максимальный доход» Связь-Банка возглавил топ-10 выгодных депозитных предложений по совокупности нескольких факторов: уровню ставки, минимальному первоначальному взносу, сроку размещения и доходности. По вкладу «Максимальный доход» Банк готов предложить до 9,20% годовых при размещении от 10 тыс. рублей на год, ставка действует при размещении вклада через интернет-банк «Мегапэй». При размещении в офисах банка процентная ставка в рублях ниже на 0,2 п.п. Для владельцев пакетов услуг «Зарплатный» или «Пенсионный» предусмотрены повышенные ставки.

Каждый четвертый вклад, открытый в Связь-Банке в 2016, пришелся на вклад «Максимальный доход».

На сумму до 50 тыс. рублей на год в Связь-Банке можно открыть также вклады «Пополняемый доход» и «Управляемый доход». Доходность по ним составит 8,1% и 7,2% годовых соответственно. Для зарплатников и пенсионеров по вкладам также предусмотрены повышенные ставки.

По мнению аналитиков проведенного исследования, стоит зафиксировать текущую доходность уже сейчас хотя бы на небольшом вкладе, тем более это полезно сделать, пока все деньги не потрачены на новогодние подарки.

«Клиентам, у которых нет крупной суммы для открытия вклада сразу, мы предлагаем открывать вклад «Пополняемый доход» на минимальную сумму, и в дальнейшем его пополнять. Ведь каждый упущенный день - это недополученная выгода. А каждый свободный рубль может ежедневно приносить дополнительных доход», – считает заместитель директора департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Наталья Наливкина.

В рэнкинге рассматривались топ-100 банков по активам с госучастием. В рамках рэнкинга было рассмотрено 48 предложений банков (по данным из базы Банки.ру), но в таблицу было включено только десять депозитов, так как от каждой кредитной организации выбирался самый доходный вклад из них. Доход рассчитан при условии размещения на вкладе 50 тыс. рублей до конца срока действия договора.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.

Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».