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Для жителей Иркутска Альфа-Банк предлагает минимальную ставку от 13,99% по кредиту наличными даже при небольшой сумме кредита

Альфа-Банк запускает специальную акцию для клиентов c хорошей кредитной историей



В преддверии Нового года Альфа-Банк запускает специальную акцию по улучшению условий кредитования наличными для клиентов с хорошей кредитной историей. Теперь даже при небольшой сумме кредита (от 0 до 250 тыс. рублей) минимальная ставка составит 13,99% годовых. Акция действует до конца января 2017 года в пяти регионах России – Татарстане, Башкирии, Приморском крае, Ростовской и Иркутской области.



«На сегодняшний день 13.99 % - одна из самых низких ставок на рынке Иркутска и области. Процент фиксирован и кредит не требует дополнительного обеспечения в виде залога или поручительства. – комментирует Ольга Беспечная, Директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске,- Декабрь является пиковым месяцем в кредитовании для всех банков и мы надеемся, что данное предложение позволит нашим клиентам совершить все ранее запланированные покупки"



Кредит наличными предоставляется на сумму до 2 млн рублей на срок до 5 лет. Заем выдается без залога и поручителей, без комиссий и дополнительных платежей. Подать заявку на кредит можно не выходя из дома через интернет, просто заполнив интернет-заявку на сайте банка https://anketa.alfabank.ru/alfaform-pil/endpoint?platformId=alfasite Решение о выдаче кредита банк сообщает в течение дня, а выбор даты ежемесячного платежа позволит сделать выплату кредита максимально удобной.



О кредите наличными и подробности акции можно узнать на сайте Альфа-Банка.



Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.



По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.



По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.



«Альфа-Банк» - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018TM и Кубка Конфедераций FIFA 2017.

